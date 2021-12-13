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Компания Tesla запустила мелкосерийное производство электрического тягача Semi

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Источникам удалось выяснить, что американская компания организовала мелкое серийное производство грузовика, тестовые испытания которого продолжаются на территории завода в штате Невада.

Сообщается, что первые выпущенные экземпляры предназначены для частного заказчика, которому доставят грузовики до конца года.

Наряду с этим стоит отметить, что полноценное серийное производство и продажи Semi стартуют не ранее 2023 года.

Как ранее уже сообщалось, ожидаемый запас хода электрогрузовика составит около 1 000 км. Его силовая установка получит четыре электродвигателя, позволяющие грузовику ускорится до сотни за 5,0 секунды.

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