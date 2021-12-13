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Кроссовер Hyundai Tucson заработал нулевой рейтинг в тесте на безопасность Latin NCAP

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Специалисты Latin NCAP протестировали кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения, подвергнув его всем тестам, предусмотренным организацией.

В результате Hyundai Tucson заработал нулевой рейтинг в тесте на безопасность Latin NCAP, причем ни одного удара кроссовер не выдержал, а в базовой версии у него даже нет активных систем безопасности.

Среди пассивных присутствует лишь две передние подушки безопасности.

В результате автомобиль за безопасность передних пассажиров заработал 51 из 100 возможных, а также 50 из 100 за безопасность пешеходов.

При этом за работу электронных систем безопасности машина заработала только 7%, а за безопасность детей – всего 4%.

hyundai Hyundai Tucson
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