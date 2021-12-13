Автоэксперты в России рассказали о кроссоверах, представленных на российском рынке, которые отличаются надежностью и экономичностью.

Рейтинг, в котором представлены пять моделей кроссоверов и внедорожников, подготовил журнал «За рулем».

По версии экспертов, KIA Soul стал самым надежным и экономичным кроссовером с пробегом в РФ в 2021 году.

Речь идет о модели, оснащенной двигателем 1.6 CRDi, который сочетается с классическим автоматом и передним приводом.

Ресурс двигателя машины при должном обслуживании составит не менее 300 тыс. км. На второй строчке расположился Ford Kuga. С дизельным двухлитровым мотором TDCi, пробег которого может достигать 400 тыс. км.

Следующим в списке числится кроссовер Nissan X-Trail в версии с дизельным M9R от Renault-Nissan объемом два литра.

Двигатель этой машины способен служить более 500 тыс. км, но при условии регулярной чистки форсунок, смены масла и цепи ГРМ. Следующим в рейтинге оказался Hyundai Tucson третьего поколения с дизельным 185-сильным ДВС D4HA.

Несмотря на наличие определенных недостатков силовой агрегат проедет более 300 тыс. км. Ну и на пятое место специалисты определили дизельный Volkswagen Tiguan в модификации с двигателем TDI семейства EA189 (до 2017 года) объемом два литра. Этот двигатель проедет более 400 тыс. км.