Аналитическое агентство Russian Automotive Market Research дало прогноз по продажам автомобилей на будущий год.

По прогнозам специалистов, которые приводит «Коммерсантъ», в следующем году автомобильный рынок покажет падение в сравнении с уходящим годом.

Так, аналитики спрогнозировали падение авторынка России на 2,6% в 2022 году. То есть в стране по итогам года должны продать 1,48 млн автомобилей.

При этом эксперты сообщили, что в лучшем случае в 2022 году будет реализовано 1,5 млн машин, что окажется на 1,3% хуже показателей 2021 года.

При оптимистическом сценарии продажи вырастут на 1,9% и составят более 1,5 млн авто.