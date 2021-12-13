Главная » Новости

Автоконцерн АВТОВАЗ получил права на имя LADA Aura в декабре 2021 года

Просмотров 14 Опубликовано Обновлено

Российский автогигант ранее проводил конкурс, по итогам которого были придуманы новые названия для автомобилей Лада.

Из всех названий запатентованы оказались только два, а именно Avira и Aura.

Как стало известно, недавно автоконцерн АВТОВАЗ получил права на имя LADA Aura, причем как указано в базе Роспатента права на это название у компании на 10 лет.

Для какой модели намерены использовать новое имя, к сожалению неизвестно. Впрочем, не исключено, что Aura будет называться мультимедийная система, особая версия, либо игрушка.

lada
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО