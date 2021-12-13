Автоконцерн АВТОВАЗ получил права на имя LADA Aura в декабре 2021 года

Российский автогигант ранее проводил конкурс, по итогам которого были придуманы новые названия для автомобилей Лада.

Из всех названий запатентованы оказались только два, а именно Avira и Aura.

Как стало известно, недавно автоконцерн АВТОВАЗ получил права на имя LADA Aura, причем как указано в базе Роспатента права на это название у компании на 10 лет.

Для какой модели намерены использовать новое имя, к сожалению неизвестно. Впрочем, не исключено, что Aura будет называться мультимедийная система, особая версия, либо игрушка.