Toyota сделала платным дистанционный запуск двигателя для автомобилей с 2018 года

Еще в 2018 году японская компания ограничила срок действия функции дистанционного запуска автомобиля, что выяснилось недавно.

Дело в том, что с момента покупки автомобиля марки с опциональным пакетом Toyota Remote Connect, клиенту предлагают функцию дистанционного запуска двигателя с ключа.

Эта функция в автомобилях, как выяснилось, работает три года, но, чтобы ею пользоваться дальше придется платить.

Ограничения компания ввела с 2018 года, причем отмечается, что бесплатный пробный период для фирменных функций в пакете ограничен и может составлять от 3 до 10 лет.

Например, приобретая автомобиль с таким пакетом в более доступных комплектациях, функции пакета будут доступны бесплатно три года, а 10 лет ими пользоваться смогут клиенты, приобретшие машину в версиях с мультимедийной системой Premium Audio.

Желающие пользоваться функциями по истечению пробного периода должны оформить подписку на пакет Toyota Remote Connect, которую оценили в 8 долларов в месяц или 80 долларов за год.