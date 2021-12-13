Особенности техобслуживания Volkswagen в официальном сервисе

Техническое обслуживание автомобилей Volkswagen любого возраста – это недолго, несложно и недорого при соблюдении всего 2 условий. Во-первых, ТО должно быть регулярным и постоянным (с соблюдением регламента, рекомендованного производителем). Во-вторых, проводить его должны профессионалы, которые хорошо знают конкретную модель и тип автомобиля.

Первое – зона ответственности водителя. Второе (высокое качество работ по техобслуживанию Volkswagen) – квалификация специалистов официального сервиса Volkswagen.

Какие работы по ТО проводятся на официальном сервисе Volkswagen?

Будучи представителем известной марки, официальный дилер предоставляет полый спектр услуг по обслуживанию автомобилей модельного ряда Volkswagen. Он работает с версиями разных поколений в любом типе кузова. Обслуживает гарантийные и послегарантийные автомобили. Причем первые не теряют гарантии, а вторые получают сервис высшего стандарта по доступной цене.

Список работ – от профессиональной точечной или комплексной диагностики до установки новых сменных деталей и замены расходных материалов (смазочных, технических жидкостей). При необходимости по результатам проверки состояния автомобиля можно сразу провести ремонт любого уровня сложности: на сервисе для этого есть все необходимое.

Преимущества обслуживания у официального дилера Volkswagen

5 очевидных причин, чтобы выбрать официальный сервис Volkswagen:

большой склад оригинальных автозапчастей и расходных материалов;

возможность провести бесплатную базовую проверку, чтобы уточнить стоимость техобслуживания и сразу заказать необходимые детали или расходники;

каталог Volkswagen Economy для послегарантийных автомобилей (экономия без компромиссов в качестве);

регулярные акции на услуги, актуальные для каждого времени года;

максимальные гарантии качества в лучших традициях Volkswagen (сотрудники проходят специальное обучение, сервисные площадки оснащены оборудованием последнего поколения, на все виды работ дается гарантия).

Список плюсов техобслуживания у официального дилера далеко не полный. Здесь есть возможность провести работы любого уровня сложности. Контролировать их ход можно как лично, так и через мобильное приложение. При автосервисах есть склады, на которых можно за символическую плату оставить на хранение несезонную резину. Это удобно и выгодно, учитывая, что лучших условий для хранения марочных шин не найти.

Как поставить автомобиль на ТО?

Чтобы провести плановое или неплановое ТО для своего автомобиля Volkswagen, достаточно подать онлайн-заявку, и менеджеры официального сервиса сами свяжутся с водителем в ближайшее время. Сделать это можно через мобильное приложение или прямо на сайте дилера марки. Здесь же можно найти ближайшую к себе площадку, проверить наличие запчастей, рассчитать ориентировочную стоимость обслуживания и многое другое.

Что в результате?

Что получит водитель, доверив ТО официальному дилеру Volkswagen:

точное соблюдение регламента;

адекватные цены на все виды работ (включая ремонтные, если они потребуются);

приятное обслуживание (от чашечки кофе до полного документального и консультационного сопровождения);

экономию времени (имея в распоряжении лицензионное ПО, полный комплект спецификаций, оборудование нового поколения и все необходимые запчасти на смену, мастера официального сервиса Volkswagen проводят техобслуживание автомобилей всех типов в рекордно короткие сроки);

комфортные условия (запись онлайн, бесплатная проверка, информация о проведенных работах в любой момент, постановка автомобиля на ТО без очередей и многое другое).

Поручая заботу о своем Volkswagen официальному дилеру, водитель обретает уверенность в качестве проведенных работ и идеальном состоянии своего автомобиля. И все это без переплат.

Статья подготовлена при поддержке официального дилера Volkswagen в Санкт-Петербурге Аксель-Сити.