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Особенности техобслуживания Volkswagen в официальном сервисе

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Техническое обслуживание автомобилей Volkswagen любого возраста – это недолго, несложно и недорого при соблюдении всего 2 условий. Во-первых, ТО должно быть регулярным и постоянным (с соблюдением регламента, рекомендованного производителем). Во-вторых, проводить его должны профессионалы, которые хорошо знают конкретную модель и тип автомобиля.

Первое – зона ответственности водителя. Второе (высокое качество работ по техобслуживанию Volkswagen) – квалификация специалистов официального сервиса Volkswagen.

Содержание
  1. Какие работы по ТО проводятся на официальном сервисе Volkswagen?
  2. Преимущества обслуживания у официального дилера Volkswagen
  3. Как поставить автомобиль на ТО?
  4. Что в результате?

Какие работы по ТО проводятся на официальном сервисе Volkswagen?

Будучи представителем известной марки, официальный дилер предоставляет полый спектр услуг по обслуживанию автомобилей модельного ряда Volkswagen. Он работает с версиями разных поколений в любом типе кузова. Обслуживает гарантийные и послегарантийные автомобили. Причем первые не теряют гарантии, а вторые получают сервис высшего стандарта по доступной цене.

Список работ – от профессиональной точечной или комплексной диагностики до установки новых сменных деталей и замены расходных материалов (смазочных, технических жидкостей). При необходимости по результатам проверки состояния автомобиля можно сразу провести ремонт любого уровня сложности: на сервисе для этого есть все необходимое.

Преимущества обслуживания у официального дилера Volkswagen

5 очевидных причин, чтобы выбрать официальный сервис Volkswagen:

  • большой склад оригинальных автозапчастей и расходных материалов;
  • возможность провести бесплатную базовую проверку, чтобы уточнить стоимость техобслуживания и сразу заказать необходимые детали или расходники;
  • каталог Volkswagen Economy для послегарантийных автомобилей (экономия без компромиссов в качестве);
  • регулярные акции на услуги, актуальные для каждого времени года;
  • максимальные гарантии качества в лучших традициях Volkswagen (сотрудники проходят специальное обучение, сервисные площадки оснащены оборудованием последнего поколения, на все виды работ дается гарантия).

Список плюсов техобслуживания у официального дилера далеко не полный. Здесь есть возможность провести работы любого уровня сложности. Контролировать их ход можно как лично, так и через мобильное приложение. При автосервисах есть склады, на которых можно за символическую плату оставить на хранение несезонную резину. Это удобно и выгодно, учитывая, что лучших условий для хранения марочных шин не найти.

Как поставить автомобиль на ТО?

Чтобы провести плановое или неплановое ТО для своего автомобиля Volkswagen, достаточно подать онлайн-заявку, и менеджеры официального сервиса сами свяжутся с водителем в ближайшее время. Сделать это можно через мобильное приложение или прямо на сайте дилера марки. Здесь же можно найти ближайшую к себе площадку, проверить наличие запчастей, рассчитать ориентировочную стоимость обслуживания и многое другое.

Что в результате?

Что получит водитель, доверив ТО официальному дилеру Volkswagen:

  • точное соблюдение регламента;
  • адекватные цены на все виды работ (включая ремонтные, если они потребуются);
  • приятное обслуживание (от чашечки кофе до полного документального и консультационного сопровождения);
  • экономию времени (имея в распоряжении лицензионное ПО, полный комплект спецификаций, оборудование нового поколения и все необходимые запчасти на смену, мастера официального сервиса Volkswagen проводят техобслуживание автомобилей всех типов в рекордно короткие сроки);
  • комфортные условия (запись онлайн, бесплатная проверка, информация о проведенных работах в любой момент, постановка автомобиля на ТО без очередей и многое другое).

Поручая заботу о своем Volkswagen официальному дилеру, водитель обретает уверенность в качестве проведенных работ и идеальном состоянии своего автомобиля. И все это без переплат.

Статья подготовлена при поддержке официального дилера Volkswagen в Санкт-Петербурге Аксель-Сити.

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