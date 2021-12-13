В процессе организации грузоперевозок используется разная техника, в том числе полуприцепы. Это разновидность прицепных несамоходных устройств, для передвижения которых необходим седельный тягач. Крепление полуприцепа-лесовоза выполняется передней частью, что повышает его маневренность и облегчает управление автопоездом.

Особенности конструкции и назначение

Крытые полуприцепы защищают перевозимые грузы от неблагоприятного внешнего воздействия – атмосферных осадков, порывов ветра и дорожной пыли. Они используются для перевозки мебели, продуктов питания, строительных и отделочных материалов. Самым популярным полуприцепом является тентованный, платформа которого накрыта специальным плотным полотном.

Тентованная прицепная техника подразделяется на два типа:

Бортовые. Полуприцепы со стенками и крышей, задняя часть выполнена в виде откидывающегося тента. Купить бортовой полуприцеп и другую технику для грузовых автомобилей можно в компании «Политранс».

Шторные. Предназначены для транспортирования негабаритных грузов, которые сложно расположить в фургоне. Конструкция устройства обтягивается тентом, но оно не позволяет обеспечить безопасность перевозки хрупких грузов в условиях бездорожья.

Для перевозки скоропортящихся товаров, лекарственных препаратов, цветов, комнатных растений и продуктов питания используются термоизоляционные прицепы. Их конструкция выполнена с использованием термоизоляционных материалов (обшивка внутренних стенок, крыши и пола). В зависимости от назначения и функциональных возможностей они подразделяются на два типа:

Рефрижераторы. Оборудованы холодильниками для поддержания необходимого температурного режима, для отделки стенок используются термостойкие плиты с пенистой прослойкой;

Изотермические. Конструкция техники выполнена по типу термоса. Стенки изготовлены из сэндвич-панелей, что позволяет перевозить скоропортящиеся товары на дальние расстояния без потери из качества и внешнего вида.

Для перевозки ряда грузов (зерно, мука, вода, сыпучие товары) необходима специальная герметичная упаковка, в качестве которой выступают цистерны. В основном они находят применение для транспортирования продукции предприятий пищевой и нефтеперерабатывающей промышленности. Объем цистерны варьируется от 6 до 40 м3.

Для продления срока службы прицепной техники следует регулярно проводить комплексное техническое обслуживание с заменой изношенных запчастей для полуприцепов.