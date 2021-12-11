Среди авторынков Европы самым крупным в ноябре является рынок Германии, при этом Россия оказалась на втором месте.

Как сообщили аналитики «Автостат», российский авторынок в ноябре 2021 года попал на второе место в Европе.

В нашей стране по предварительным оценкам было продано 125466 авто, не включая Mercedes-Benz и BMW. Падение рынка составило 20,4%.

В Германии в отчетный период реализовали 198 258 автомобилей, что хуже на 31,7%. Третий результат показала Франция, где было продано 121 995 машин, что только на 3,2% хуже результатов ноября 2020 года.

На четвертом месте расположилась Великобритания – 115706 ед. (+1,7%), а в пятерке крупнейших рынков в Европе оказалась Италия – 104 478 авто (-12,3%).