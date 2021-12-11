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Самый дешевый кроссовер в линейке Nissan подорожал на 21 тыс. рублей

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Стоимость одного из кроссоверов компании Nissan увеличилась в декабре и это заметили эксперты «Цена Авто».
Самый дешевый кроссовер в линейке Nissan Terrano подорожал на 21 тыс. рублей во всех своих комплектациях.

В процентном выражении цены увеличились на 1,3-1,7%. В результате стоимость базовой комплектации, указанной на сайте, составляет 1 235 000 рублей.

Топовый вариант теперь оценен в 1 599 000 рублей. Последний раз автомобиль получал обновленные ценники в октябре, когда его комплектации стали дороже на 10-20 тыс. рублей.

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