Tesla возобновит поставки Model X и Model S за пределы США во второй половине 2022 года

Американская компания пока не принимает заказы на свои автомобили Model S и Model X а пределами Северной Америки.

Прием заказов временно прекратили, и как выяснилось, возобновят продажи только во второй половине следующего года.

Пока же новые Model S и Model X будут доступны только для жителей Северной Америки.

Своим клиентам компания стала рассылать письма, где говорится, что для ускорения доставки существующих заказов Tesla не принимает заказы от клиентов за пределами Северной Америки.

Вся эта ситуация возникла из-за большого количества заказов, которые автопроизводитель не может выполнить на фоне дефицита комплектующих.