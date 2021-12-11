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Пикап Tesla Cybertruck заметили на испытательном треке в Калифорнии

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Американская компания перенесла сроки запуска нового пикапа, но тестирование его продолжается.
Пикап Tesla Cybertruck заметили на испытательном треке в Калифорнии, а точнее на треке, расположенном на территории завода компании.

Тестовый прототип уже отличается от показанного ранее концепта. Например, у пикапа немного изменилась внешность за счет менее резких переходов между гранями, немного измененных бамперов и фар.

Стоит отметить, что заказов на пикап компания получила уже более 1,2 млн. Полноценно завод в Калифорнии начнет работать ближе к концу декабря.

Когда выйдет Tesla Cybertruck в продажу на рынок пока не сообщается.

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