Повышение громкости работы двигателя указывает на ряд неполадок в автомобиле

Специалисты дали советам автомобилистам, как действовать, если замечено, что двигатель начал работать громче, чем обычно.

Общаясь с журналистами «Российской газеты», эксперт Егор Васильев рассказал, на какие проблемы может указывать повышение громкости работы двигателя.

В первую очередь автомобилистам в таких случаях советуют проверить давление масла, так как именно низкие показатели как раз и провоцируют повышенную громкость работы мотора.

Однако, если с давлением масла все в порядке, то повышение громкости работы двигателя может говорить о наличии проблем с другими системами автомобиля.

Среди них могут быть неполадки со впускным коллектором, где возможно нарушение герметичности, а также проблемы в системе вывода выхлопных газов.

Если есть подозрение, что проблема с системой выхлопных газов, то в этом случае лучше как можно скорее остановится и заглушить двигатель, ведь отработанные газы, попавшие в салон, могут нанести вред здоровью водителя и его пассажиров.

Проветрив салон можно продолжить движение, но затягивать с ремонтом системы не стоит. Звонкие шумы часто указывают на сбои в системе самого двигателя, а именно поломка в блоке цилиндров.

Глухие призвуки могут свидетельствовать об износе шатунно-поршневой группы, а посторонний звук появляется из-за навесного оборудования под капотом.

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