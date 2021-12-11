Автоэксперты дали советы водителям, как убрать наледь с лобового стекла

Специалисты рассказали, какими способами лучше всего убирать наледь на лобовом стекле.

В первую очередь автомобильные эксперты обратили внимание, что не стоит использовать горячую воду, так как из-за перепада температур существует риск того, что стекло просто лопнет.

Вместо этого рекомендуют завести машину и включить печку на полную мощность, направив при этом поток воздуха в сторону ветрового стекла.

После этого, нужно включить кондиционер с целью осушения воздуха в машине. К тому же при это не стоит допускать запотевания стекол.

Для очистки корки льда и снега лучше всего использовать мягкую щетку, и ни в коем случае не брать металлический скребок, который царапает покрытие на самой машине.

При желании можно приобрести размораживатель для стекол, помогающий ускорить процесс очистки. В качестве альтернативы советуют использовать 1/3 стакана воды и 2/3 изопропилового спирта.