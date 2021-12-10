В РФ продают юбилейную «Ниву» 40th Anniversary 2017 года за 2,5 млн рублей

В 2017 году АвтоВАЗ выпустил юбилейный вариант внедорожника, один из которых появился в продаже на сайте «Авто.ру».

Владелец просит за Lada Niva 40th Anniversary 2,5 млн рублей, что в три раза дороже, чем цена новой Lada Niva Legend.

Как известно, внедорожник юбилейной версии мало чем отличается от обычной модели.

Несмотря на то, что перед нами спецсерия LADA 4х4 40th Anniversary, особых или ярких решений она не получила и была создана по мотивам самой первой выпущенной 40 лет назад модели, но в современном исполнении.

Юбилейная версия была доступна как для терхдверной, так и для пятидверной модификации.