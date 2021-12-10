Планы по объемам выпуска новых Лад не реализованы, и в результате автопроизводитель не смог выпустить 100 тыс. автомобилей.

Это связано с простоями, которые наблюдались в этом году. Как выяснил паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте»,

Из-за простоев в 2021 году на заводе АВТОВАЗа не собрали 100 тыс. автомобилей. Потери сопоставляют с трёхмесячным объемом продаж.

С каждым месяцем продажи Лад сокращаются. Например, в августе было продано 19,4 тыс. Лад, что на 32% меньше, а в октябре и ноябре показатель снизился на 31% до 25,5 тыс. и 26,3 тыс. машин.

Только за период с июня по сентябрь отставание по сборке было около 600 тыс. автомобилей, и за осень завод не выпустил еще около 40 тыс. авто.