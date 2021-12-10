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Водителям в РФ перечислили 6 основных ошибок вождения в зимних условиях в 2021 году

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Автомобилистам напомнили о правилах езды при езде на автомобиле в зимних условиях.
В частности, специалисты рассказали об ошибках, которые могут приводить к ДТП. Так, одной из ошибок является обычное несоблюдение дистанции.

Резкое торможение это вторая распространённая ошибка, причем это опасно и летом на сухой дороге, что уж говорить о скользкой дороге.

Еще специалисты упомянули стиль вождения, а именно было указано на резкие перестроения и маневры, которые в зимнее время должны быть плавными, чтобы не уйти в занос.

Еще автомобилисты совершают ошибку, не соблюдая скоростной режим. Еще одной ошибкой автомобилистов назвали позднюю смену шин, уточнив, что летние шины перестают правильно работать уже при плюс 7 градусах.

Ну и наконец ошибкой было названо пренебрежение полной очисткой и мойкой автомобиля, что может спровоцировать ДТП, например, из-за очень грязных фар или снега на крыше, который летит на трассе в лобовое стекло машины, движущейся сзади.

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