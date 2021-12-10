Mercedes-Benz получила разрешение на использование автопилота 3 уровня в Германии

Немецкая компания теперь имеет полное право продавать свои автомобили в Германии, в которых будет доступен автопилот третьего уровня.

Автопроизводитель стал первым в мире, получившим такое разрешение от властей. Как стало известно, первый автомобиль с автопилотом третьего уровня появится в продаже уже в следующем году.

Одобрение Mercedes-Benz получила от Федерального управления автотранспортом Германии.

В свою очередь в компании отметили, что ассистент Drive Pilot это не автопилот пятого уровня и это условно автоматизированная система, позволяющая ездить без рук на руле, отвлекаясь на чашку кофе или прочтение новостей.

Первым авто марки с автопилотом будет S-Class.