Минцифры и МВД России признали успешным эксперимент с электронными СТС

В этом году в России запустили пилотный проект, в рамках которого автомобилистам дали возможность предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении «Госуслуги Авто».

Однако несмотря на это водители все еще обязаны возить с собой бумажный вариант, от которого, судя по всему, откажутся еще не скоро, так как время от времени его будут требовать.

Недавно Минцифры и МВД России подвели итоги эксперимента, признав его успешным. Пока не сообщается, когда планируется предоставить возможность не возить с собой бумажный документ, но было сказано, что об этом объявят дополнительно.

В приложении «Госуслуги.Авто» возможности и функциональность будут расширены. Пока же свидетельство регистрации машины переводят в цифровой формат. В приложении предлагают хранить этот документ, а в дальнейшем и ОСАГО, а также диагностическую карту.

Приложение доступно в Google Play или App Store. В нем нужно войти под учетной записью госуслуг, после чего данные из ГИБДД загрузятся автоматически, либо при необходимости их можно внести вручную.

Важно еще отметить, что пока даже при наличии скачанного на смартфоне приложения со свидетельством о регистрации, бумажный оригинал документа должен быть с собой, что предусмотрено ПДД. За отсутствие оригинала водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

На Госуслугах доступны

• Регистрация транспорта

• Получение прав

• Проверка ограничений на авто (арест, залог, история владения)

С 1 сентября на Госуслугах еще доступно обжалование штрафов с камер видеонаблюдения.