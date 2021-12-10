Автомобилисты стали чаще продавать свежие автомобили с пробегом в РФ в 2021 году

Проведенное исследование специалистами «Авто.ру» показало, что предложений по продаже свежих автомобилей на вторичном рынке стало заметно больше.

Изучая базу объявлений аналитики отметили, что в 2021 году автомобилисты стали чаще продавать свежие автомобили с пробегом в РФ.

Оказалось, что каждый пятый выставленный на продажу автомобиль возрастом не старше пяти лет. В сравнении с прошлым годом машины возрастом до года появлялись в продаже в 1,5 раза чаще.

Доля таких моделей в общем объеме объявлений увеличилась и составила 0,6%, что является рекордным показателем за последние пять лет.

Растет и число объявлений по продаже машин возрастом до 5 лет. Как отмечают специалисты, многие стараются выгодно продать авто, ведь его можно реализовать дороже, чем на момент покупки несколько лет назад.

Почти половина предложений пришлась на автомобили старше 10 лет.