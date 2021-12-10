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Из-за роста цен на автомобили в РФ растет стоимость полисов КАСКО

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По данным Всероссийского союза страховщиков, в третьем квартале этого года наблюдался рост цен на КАСКО, при этом число оформленных страховок наоборот сократилось.
Тарифы на страховку снижают, но стоимость полисов все равно растет, и все это связано с ростом цен на автомобильном рынке.

К тому же наблюдается еще и неудовлетворенность качеством оказания услуги, передает «Российская газета».

В третьем квартале года показатель заключенных договоров снизился на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, средний тариф – на 3%, а вот стоимость полисов при этом увеличилась на 18%.

Рост цен на полисы объясняется ростом стоимости автомобилей, так как страховка оформляется на большую сумму.

В этом году автомобили подорожали на 40%. Снижение числа оформленных полисов обусловлено падением продаж машин.

Что касается неудовлетворённости продуктом, то это связано с дефицитом запчастей, а соответственно и увеличением сроков ремонта.

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