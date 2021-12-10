FAW представит две новинки для рынка России во второй половине 2022 года

Китайская компания на российском рынке намерена начать продажи двух новых автомобилей, среди которых будет и новый кроссовер.

Речь идет о модели Т55, которая, как уже известно, будет доступна в четырех комплектациях с полуторалитровым двигателем. Другие подробности о новинке пока не раскрывают.

Еще одной новой моделью станет седан D класса Bestune B70. В России этот автомобиль также будет представлен в четырех комплектациях, а его моторная гамма получит 1,5 и 2,0-литровые агрегаты.

Другие подробности пока не раскрываются. Стоит напомнить, что уже 15 декабря в России дебютирует среднеразмерный кроссовер Bestune T77.