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FAW представит две новинки для рынка России во второй половине 2022 года

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Китайская компания на российском рынке намерена начать продажи двух новых автомобилей, среди которых будет и новый кроссовер.
Речь идет о модели Т55, которая, как уже известно, будет доступна в четырех комплектациях с полуторалитровым двигателем. Другие подробности о новинке пока не раскрывают.

Еще одной новой моделью станет седан D класса Bestune B70. В России этот автомобиль также будет представлен в четырех комплектациях, а его моторная гамма получит 1,5 и 2,0-литровые агрегаты.

Другие подробности пока не раскрываются. Стоит напомнить, что уже 15 декабря в России дебютирует среднеразмерный кроссовер Bestune T77.

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