Автопроизводитель решил показать еще один нереализованный проект.

На этот раз компания показала прототип автомобиля, оснащенного электрической силовой установкой. АВТОВАЗ показал концепт маленького электромобиля «Эльф», который так и не дошел до конвейера.

В рамках этого проекта планировали выпустить молодежный автомобиль, а построили его в 1998 году. В свое время машина имела прорывной дизайн, а разрабатывали ее изначально для конверсионных предприятий.

В результате электрокар получил платформу от компактной Оки. В машине просматривается схожесть с конструктивными особенностями массовых Smart и спорткаров Ferrari.