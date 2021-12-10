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Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro дебютировал на рынке РФ в новой версии ULTIMATE

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Китайская компания расширила гамму комплектаций кроссовера Chery Tiggo 8 Pro, добавив новый топовый вариант.
Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro дебютировал на рынке РФ в новой версии ULTIMATE, которая от обычной версии отличается расширенным списком оборудования.

В частности, в новой комплектации автомобиль будет иметь дополнительный пакет электронных ассистентов, в числе которых система удержания в полосе, система при движении в пробках, система предупреждения о фронтальном столкновении, автономного торможения, распознавания знаков и другие.

Также у кроссовера будет адаптивный круиз-контроль. Стоимость Chery Tiggo 8 Pro в новой комплектации с учетом действующих программ, в числе которых трейд-ин и «Семейный автомобиль», составит 2 319 900 рублей.

Обычная стоимость составляет 2 449 900 рублей. За дополнительную плату можно приобрести опциональные пакеты стоимостью 200 тыс. и 350 тыс. рублей.

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro дебютировал на рынке РФ в новой версии ULTIMATE Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro дебютировал на рынке РФ в новой версии ULTIMATE Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro дебютировал на рынке РФ в новой версии ULTIMATE

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