В чем плюсы услуги автовыкупа

Автовыкуп – гибкая и удобная услуга. Она предполагает быструю продажу больше ненужного транспортного средства. Допустим, авто попало в ДТП, не подлежит восстановлению, или оно просто не является целесообразным. Другой вариант – вы хотите быстро продать машину и получить деньги на руки. Самостоятельно искать покупателя можно долго, а через специализированную компанию вопрос решается в сжатые сроки. Например, в Битавто клиент получает деньги сразу после обращения. Компания выкупает абсолютно все, вопрос только в цене. Но главное, что вы избавляетесь от больше ненужного авто и получаете деньги на руки.

За и против скупки

Плюсов у услуги автоскупки намного больше, чем минусов. Основные:

Продажа всегда срочная – вы не ищете покупателя, не тратите время на встречи и не ждете непонятный срок.

Цены выгодные – на руки выплачивается адекватная сумма средств за ваш автомобиль.

Легальность – все сделки заключаются на прозрачных, выгодных условиях.

Честность – сотрудничество с Битавто полностью честное и законное, никаких мошеннических сделок.

Полный перечень услуг – специалист может выехать по указанному адресу, эвакуатор предоставляется бесплатно, оформляются все необходимые документы.

Если говорить о недостатках, то вы немного теряете в цене – в сравнении со среднерыночными показателями. Скупщик – это посредник, который берет определенный процент за свою работу. С другой стороны – при самостоятельном поиске вы потратите немало времени на встречи, покупатели будут торговаться. Если машина проблемная (битая, лизинговая), продать ее напрямую вообще очень сложно. Поэтому плюсы услуги перекрывают минусы. В Битавто у вас купят абсолютно все. Ограничений по состоянию транспортного средства нет, просто от этого параметра зависит выплачиваемая на руки сумма средств. До выкупа обязательно производится оценка. Она для клиента бесплатная. Если предлагаемые условия не устроят, можно отказаться от заключения сделки.

Процесс автовыкупа

Процедура прозрачная и простая. Ее этапы:

Заполнение заявки онлайн или подача запроса по телефону. Вы сразу получаете ответы на свои вопросы. Возможна предварительная оценка по фото (но это будут ориентировочные данные). Осмотр авто специалистами компании. Расчет цены скупки, оформление сопутствующих документов. Подписание договора, передача продавцу денег.

Вам выплачивают сразу полную стоимость на руки. Варианты – наличные или перевод на карту.

По материалам сайта Битавто