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За 7 лет средневзвешенная цена нового автомобиля выросла более чем вдвое

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За десять месяцев этого года средняя цена нового автомобиля на российском рынке составила уже 2 070 000 рублей и это не предел, ведь производители продолжают увеличивать стоимость.

Как выяснили специалисты агентства «Автостат», за 7 лет средневзвешенная цена нового автомобиля выросла более чем вдвое.

Если сравнивать с прошлым годом, то показатель увеличился на 23%, а в сравнении с 2014 годом – на 107%.

Самый большой скачек цен наблюдался в этом году, когда средневзвешенная стоимость увеличилась на 23%.

В период с 2016 по 2020 годы рост был менее 10%, а в 2015 году – 20%, но тогда причиной стал обвал рубля.

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