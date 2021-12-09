За десять месяцев этого года средняя цена нового автомобиля на российском рынке составила уже 2 070 000 рублей и это не предел, ведь производители продолжают увеличивать стоимость.

Как выяснили специалисты агентства «Автостат», за 7 лет средневзвешенная цена нового автомобиля выросла более чем вдвое.

Если сравнивать с прошлым годом, то показатель увеличился на 23%, а в сравнении с 2014 годом – на 107%.

Самый большой скачек цен наблюдался в этом году, когда средневзвешенная стоимость увеличилась на 23%.

В период с 2016 по 2020 годы рост был менее 10%, а в 2015 году – 20%, но тогда причиной стал обвал рубля.