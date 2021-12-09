В РФ прекратили продавать кроссовер Geely Atlas в РФ с 1,8-литровым турбодвигателем

Число комплектаций кроссовера сократилось до пяти, с недавнего времени дилеры прекратили продавать модель в версии с 1,8-литровым турбомотором.

В РФ прекратили продавать кроссовер Geely Atlas в РФ с 1,8-литровым 184-сильным турбодвигателем. Помимо этого, для кроссовера перестала быть доступной опция «командирской» кнопки.

Это позволяло заднему пассажиру регулировать положение кресла переднего пассажира.

Теперь Geely Atlas на российском рынке представлен только в версии с 2,0 и 2,5-литровыми ДВС по цене от 1 436 990 рублей.