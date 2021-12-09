Дилеры ожидают, что дефицит новых автомобилей в РФ продлится до I квартала 2022 года

В России продолжает наблюдаться нехватка новых автомобилей у дилеров, а сколько может продлиться дефицит никто не знает.

При этом в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) рассказали, что дефицит новых автомобилей в РФ продлится до I квартала 2022 года, добавив, что такой острой нехватки машин не наблюдали много лет.

«Дефицит продолжится в первом квартале 2022 года, это уже ясно. На форуме «РосАвтоДилер» и дилеры, и производители сошлись во мнении, что такого дефицита не было уже много лет. Мы видим падение продаж уже несколько месяцев подряд, весной ситуация не станет лучше, к сожалению», — цитируют слова представителей РОАД издание «РИА Новости».

В свою очередь в Минпроторге уверены, что дефицит продолжится и в следующем году, но утоняются, что ситуация может стабилизироваться.