Большинство граждан РФ отказались от покупки автомобилей из-за роста цен в 2021 году

В России провели опрос, по результатам которого выяснилось, сколько автолюбителей отказались от покупки машины в связи с растущими ценами, а также на фоне дефицита новых моделей.

Как выяснили эксперты «Авито Авто», в России 44% жителей планировали покупку авто в этом году, но более половины в итоге отказались по причине роста цен на рынке.

Еще 13% респондентов заявили, что решили купить подержанную машину вместо новой, а 12% выбрали более дешевую комплектацию, чем планировали.

Также среди опрошенных 17% наоборот решились на покупку более дорогого автомобиля. 10% приобрели понравившуюся машину в кредит, и столько же решили отказаться от покупки авто, либо выбрали российскую модель вместо иномарки.

Среди тех, которые не поменяли планы и купили желаемый автомобиль, было 5% опрошенных.