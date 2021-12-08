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Автоэксперт Васильев разъяснил водителям, чем атмосферный ДВС отличается от турбированного

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Автоэксперт отметил, что каждый решает для себя сам, выбрать ему автомобиль с турбированным ДВС или «атмосферным».
«Российской газете» автоэксперт Егор Васильев разъяснил самые главные отличия между двигателями внутреннего сгорания.

По его словам, современные моторы с турбиной обеспечивают высокие показатели производительности, имеют небольшой объем и экономичны. Также к преимуществам турбомоторов можно отнести экологичность.

Но за счет постоянной повышенной нагрузки турбированные силовые агрегаты менее выносливые, требуют регулярного обслуживания и качественные горюче-смазочные материалы.

Атмосферные моторы дешевле в обслуживании менее прихотливые и надежные, но они не способны дать высокую динамику разгона и расходуют больше топлива, чем турбоагрегаты аналогичной мощности.

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