Автоэксперт Васильев разъяснил водителям, чем атмосферный ДВС отличается от турбированного

Автоэксперт отметил, что каждый решает для себя сам, выбрать ему автомобиль с турбированным ДВС или «атмосферным».

«Российской газете» автоэксперт Егор Васильев разъяснил самые главные отличия между двигателями внутреннего сгорания.

По его словам, современные моторы с турбиной обеспечивают высокие показатели производительности, имеют небольшой объем и экономичны. Также к преимуществам турбомоторов можно отнести экологичность.

Но за счет постоянной повышенной нагрузки турбированные силовые агрегаты менее выносливые, требуют регулярного обслуживания и качественные горюче-смазочные материалы.

Атмосферные моторы дешевле в обслуживании менее прихотливые и надежные, но они не способны дать высокую динамику разгона и расходуют больше топлива, чем турбоагрегаты аналогичной мощности.