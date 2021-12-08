LADA Niva Legend возглавил ТОП-5 самых доступных полноприводных внедорожников на рынке РФ

В России всегда любили полноприводные автомобили, а в большинстве регионов без такого автомобиля невозможно жить в зимний период.

Но как правило полноприводная версия авто стоит дороже, чем переднеприводный, к тому же они дороже и в обслуживании.

Сейчас, для того чтобы стать обладателем полноприводного автомобиля в кармане нужно иметь как минимум 675 900 руб. За эти деньги можно купить Lada Niva Legend. Стоит отметить, что тут указаны рекомендованные розничные цены.

Lada Niva Legend особо не нуждается в представлении эту модель знает каждый россиянин, так как она уже 40 лет выпускается «АвтоВАЗом».

Обладая суммой 858 900 руб. уже можно выбрать Lada Niva Travel, которую ранее предлагали под названием Chevrolet Niva.

От 1 134 000 руб. в РФ предлагается УАЗ «Патриот», который особо ценится не только как машина для езды от точки «А» до точки «Б», но также для поездок на рыбалку или охоту.

При выборе иномарки по доступной цене уже можно присмотреться к Renault Duster и Hyundai Creta.

Полноприводные модификации этих моделей автопроизводители предлагают от 1 232 000 руб. и 1 390 000 руб. соответственно.