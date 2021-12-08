Аналитик банка ВТБ спрогнозировал резкое подорожание автомобилей в РФ в 2022 году

Новые машины на российском рынке продолжат дорожать, о чем рассказал аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов.
По словам специалиста, рост цен будет продолжаться из-за нехватки автомобилей у дилеров. Эксперт уверен, что стоимость в ближайшие месяцы увеличится, и рост будет выше инфляции.
«Ожидаемое нами сохранение дефицита автомобилей указывает на вероятное сохранение негативной динамики рынка как минимум в первые месяцы следующего года. Как следствие, рост себестоимости в сочетании с недостаточным предложением приведут к тому, что в ближайшие месяцы средние цены на автомобили будут по-прежнему расти быстрее инфляции, в том числе за счет увеличения доли более дорогих автомобилей с дополнительными опциями в общей структуре продаж», — приводит слова Владимира Беспалова пресс-служба ВТБ.