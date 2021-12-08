Дилер Skoda продает новый Kodiaq в РФ с велосипедом за 100 тысяч рублей

В сети опубликовали снимок, сделанный в дилерском центре чешской марки на территории РФ.

В частности, на фото показали прайс на дополнительное оборудование для обновленного кроссовера Kodiaq.

Как известно, автопроизводитель своих дилеров предупредил об ответственности за превышение максимальной цены авто.

На снимке указана стоимость дополнительного оборудования, среди которого особого внимания заслужили алюминиевые диски в оттенке Vega Black, оцененные в 142 тыс. рублей, однако их установка обойдется еще в 100 тыс. рублей.

Также отдельное внимание заслужил и велосипед стоимостью 90 тыс. рублей, а еще 10 тыс. рублей будет стоить его установка.

Общая сумма дополнительного оборудования вместе с установкой, указанного в прайсе превышает 791 тыс. рублей.