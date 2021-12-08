Главная » Новости

Компания Volkswagen показала пикап Amarok второго поколения

Просмотров 11 Опубликовано Обновлено

Пикап Amarok следующего поколения будет представлен в следующем году, но уже компания проводит тизерную кампанию, подогревая интерес к автомобилю.

Компания Volkswagen показала пикап Amarok второго поколения на изображениях, при этом подробности производитель не раскрывает.

Известно, что Amarok второго поколения планируют начать продавать в конце следующего года. Его сборку организуют на предприятии в Южной Африке и Аргентине.

Основные узлы и агрегаты пикап получит от Ford Ranger. Для американского рынка модель будет иметь три силовые установки, а именно 2.0, 2.3 и 3.0-литровые агрегаты.

Изменения произойдут во внешности и салоне автомобиля.

Компания Volkswagen показала пикап Amarok второго поколения Компания Volkswagen показала пикап Amarok второго поколения

volkswagen Volkswagen Amarok
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО