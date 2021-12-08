Пикап Amarok следующего поколения будет представлен в следующем году, но уже компания проводит тизерную кампанию, подогревая интерес к автомобилю.

Компания Volkswagen показала пикап Amarok второго поколения на изображениях, при этом подробности производитель не раскрывает.

Известно, что Amarok второго поколения планируют начать продавать в конце следующего года. Его сборку организуют на предприятии в Южной Африке и Аргентине.

Основные узлы и агрегаты пикап получит от Ford Ranger. Для американского рынка модель будет иметь три силовые установки, а именно 2.0, 2.3 и 3.0-литровые агрегаты.

Изменения произойдут во внешности и салоне автомобиля.