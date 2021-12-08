Автоэксперт Сачков посоветовал водителям в РФ прогревать двигатель машины из-за мороза

Автомобильный эксперт «За рулем» Максим Сачков рассказал, нужен ли прогрев двигателя машины в морозы.

Общаясь с журналистами «Вечерней Москвы», эксперт заявил, что прогрев двигателя в морозы необходим обязательно, так как это позволит продлить его ресурс.

По его словам прогревать двигатель нужно хотя бы несколько минут, если на улице около нуля градусов.

Помимо этого, Сачков говорит, что стоит еще и правильно начинать движение, а точнее избегать резких торможений и ускорений, что позволит нормально прогреть основные узлы и агрегаты.

В противном случае автомобилисты начнут сталкиваться с преждевременными поломками и ремонтами.

«Самый большой износ мотора всегда идет при холодном пуске. Именно поэтому в машинах такси двигатели часто ходят по несколько сотен тысяч километров без капремонта. Потому что у них минимальное количество пусков, мотор практически не глушится», — отметил Максим Сачков.

Источник: Вечерняя Москва.