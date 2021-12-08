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DiDi представила в России новый электрический компактвэн BYD D1 для каршеринга

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Китайская компания DiDi показала новинку на форуме в Сколково.

DiDi представила в России новый электрический компактвэн BYD D1, который предлагают использовать в каршеринге и такси.

Этот автомобиль в Китае дебютировал в прошлом году. BYD D1 это проект, реализованный совместными усилиями DiDi и BYD.

Электрокар имеет необычный внешний вид и оснащен 140-сильным двигателем. Заявленный запас хода составляет 305 км. Модель разрабатывали с учетом предпочтений пассажиров такси, благодаря чему он является комфортным в езде, просторным, а также удобным, если говорить о посадке и высадке.

Кстати для этого даже была создана электрическая правая задняя дверь слайдерного типа. Все сидения имеют регулировки, а для пассажиров второго ряда еще предлагают большие сенсорные экраны.

Пока не сообщается, появится ли этот электрокар в парке сервиса DiDi в России.

\DiDi представила в России новый электрический компактвэн BYD D1 для каршеринга DiDi представила в России новый электрический компактвэн BYD D1 для каршеринга

BYD D1
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