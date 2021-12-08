Россияне смогут купить новый автомобиль в Белоруссии дешевле, чем в России

Автомобилисты в России столкнулись с тем, что купить новый автомобиль без «допов» практически невозможно, поэтому его покупка обойдется дороже, чем рекомендованная производителем цена.

В связи с этим, а также с дефицитом машин в стране, многие стали искать варианты, как купить машину дешевле. Одним из вариантов стало приобретение машины за границей, а именно в Белоруссии.

Однако в последней ввели запрет на продажу авто гражданам РФ, но это не означает, что россияне не смогут купить авто в Беларуси.

Как говорится в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого опубликовали «РИА Новости», купить новую машину в Белоруссии можно с помощью знакомого или родственника, у которого есть белорусское гражданство.

Эксперты установили, что пять из 37 опрошенных дилерских центров Audi, BMW, Geely, Hyundai, Kia, Nissan, Volkswagen (VW), LADA и Renault, не продают автомобили лицам с российским гражданством.

«Только пять дилерских центров (в двух ДЦ Geely и по одному Kia, Nissan, VW) из 37 проверенных подтвердили невозможность продажи автомобилей гражданам РФ при отсутствии вида на жительство. В качестве альтернативного варианта дилеры предложили оформить покупку авто на гражданина Белоруссии, объяснив это тем, что иначе невозможно будет поставить транспортное средство на учет», — говорится в исследовании «Ромира».

То есть другие 32 дилера могут продать авто россиянам без ограничений, однако потребуется пакет документов, необходимый для постановки их на учет в Белоруссии.

Условия регистрации нужно узнавать самостоятельно. В качестве альтернативы можно предложить совершить покупку родственнику или знакомому, имеющему гражданство Белоруссии.

Если покупка пройдет успешно, то даже в таком случае, россиянам покупка машины обойдется дешевле.