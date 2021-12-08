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Haval Jolion в ноябре 2021 года впервые вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV

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Китайский кроссовер Haval Jolion стал одним из самых продаваемых в сегменте в России в прошлом месяце.

Так, в ноябре компания продала 4 909 своих автомобилей, что в три раза выше результатов аналогичного периода прошлого года.

За период с начала года объемы продаж увеличились в 2,3 раза и составили 34 765 единиц. Самым продаваемым кроссовером Haval остается Haval Jolion, который еще и вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV в России.

Его продажи в ноябре составили 2 340 единиц. Haval F7x стал вторым с показателем 1033 ед., что в два раза больше. Haval F7 стал третьим самым продаваемым автомобилем марки в ноябре.

Дилеры продали 1066 таких кроссоверов. Стоит отметить, что помимо вышеупомянутых моделей, компания предлагает в стране еще и рамный внедорожник H9.

haval Haval Jolion
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