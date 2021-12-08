Продажи автомобилей китайских марок установили рекорд на рынке РФ в 2021 году

Специалисты посчитали, сколько автомобилей китайских марок было продано на российском рынке по итогам прошлого месяца.

Оказалось, что продажи таких машин установили исторический рекорд. Как рассказали аналитики агентства «Автостат», продажи китайских автомобилей на рынке РФ выросли на 99% за ноябрь 2021 года, при этом автомобильный рынок в целом показал падение на 20%.

Как говорят специалисты, популярность таких машин обусловлена дефицитом, который наблюдается на рынке.

Нехватки китайских моделей почти не наблюдается, поэтому и спрос на них растет. За период с начала года россияне купили 103 384 китайских авто, что в 2,1 раза выше показателей прошлого года.

В 2013 году был зафиксирован максимальный уровень продаж таких машин более 100 тыс., а в этом году модели китайских марок на рынке установили новый рекорд по объемам реализации за период с начала года.

В 2021 году 87% проданных авто пришлось только на три марки, а именно Haval (34 765 ед., рост 2,3 раза), Chery (32 883 шт.; рост в 3,5 раза) и Geely (22 479 шт.; +63%).