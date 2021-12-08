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Электрический Mini Cooper SE начнет продаваться в российских автосалонах весной 2022 года

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На российском рынке очень мало предлагают электрических автомобилей, но каждый год он расширяется и 2022 год не станет исключением.
Британская компания MINI решила на российский рынок привезти свой электрокар Cooper SE. Его начнут предлагать в первом квартале 2022 года по цене от 3,6 млн рублей.

В дилерских центрах электрокар будет доступен в двух комплектациях Classic и Electric.

За вторую модификацию придется доплатить 250 тыс. рублей, но за эту сумму клиент получит «зеленую» машину с навигационной системой, камерой заднего вида, парковочным ассистентом, подогревом рулевого колеса и 17-дюймовыми дисками.

MINI Cooper SE будет доступен с 184-сильным электрическим мотором и блоком тяговых аккумуляторов 33 кВт/ч, которых хватит на 234 км пробега. Для российского рынка MINI Cooper SE начнут выпускать в марте следующего года.

Mini Cooper SE
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