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АвтоВАЗ отправляет на сервис Lada Largus из-за проблем с топливной системой

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Под отзывную кампанию попали LADA Largus оснащенные 106-сильным мотором. В России стартовала отзывная кампания, в рамках которой на сервис отзывают Largus с ДВС мощностью 106 л.с. 2017—2018 годов выпуска.
Об этом стало известно от автовладельцев автомобилей, которым уже пришло соответствующие уведомление.

В письме предлагают владельцам Largus связаться с дилерским центром и посетить его с целью осмотра топливного трубопровода на предмет перетирания.

Некоторые владельцы автомобилей уже посетили ближайшие дилерские центры и рассказали какие работы были проделаны за счет автопроизводителя.

Как пишет «Лада.онлайн», в сервисном центре под капотом устанавливают пластиковую распорку, чтобы не терлись два шланга топливной системы.

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