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Перечислены самые покупаемые автомобили в России за последние 20 лет

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За 20 лет на российском рынке в лидерах все время оставались отечественные модели, но если в 2001 году «пятерка» состояла исключительно из моделей российского автопрома, то сейчас в ТОП-5 только две модели Lada, а остальные относятся к иномаркам.
Аналитики «АВТОСТАТа» показали, как менялся наш рынок за последние 20 лет.

Если в начале 2001 года рейтинги возглавляла «классика», то спустя 10 лет первое место досталось переднеприводной модели «Калина».

Причем уже в 2011 году в рейтинг ворвалась зарубежная модель Hyundai Solaris. Тогда она стала самой продаваемой иномаркой в России. Сейчас предпочтения россиян очень сильно изменились, а в ТОП-5 уже есть три иномарки и две отечественные модели, они и возглавляют рейтинг.

Перечислены самые покупаемые автомобили в России за последние 20 лет

При этом в ТОПе присутствует кроссовер и четыре седана. Стоит обратить внимание, что нет хэтчбеков и универсалов, так как спрос на такие авто в РФ сейчас очень низкий.

Как отметили аналитики, в 2016 и 2017 годах первое место по продажам занимали Kia Rio и Hyundai Solaris, и это было впервые, когда модели от «АвтоВАЗа» уступили зарубежным моделям.

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