Автоконцерн АВТОВАЗ представит в РФ четыре автоновинки в следующем году

В следующем году отечественный автопроизводитель представит несколько новинок. Как стало известно, помимо обновленного семейства LADA Vesta будет показано третье поколение Renault Logan, хэтчбека Sandero и его кросс-версии Stepway.

Об этом сообщил Drom.ru со ссылкой на собственные источники в компании.

Стоит отметить, что Logan, Sandero и Sandero Stepway будут производится на заводе «АвтоВАЗа». На конвейерную линию Renault Logan поступит в мае, в июне он должен появится в дилерских центрах, но первая партия будет небольшая всего 130 машин.

На заводе Logan сейчас проходит под индексом HJF, хэтчбеу Sandero и его кросс-версии Stepway получили индексы LJF и LJF Cross.

«Друму» источники с завода еще рассказали, что в третьем поколении Logan для российского рынка появится турбированый мотор мощностью 91 л.с.

Именно этот силовой агрегат станет главной маркетинговой границей между Logan и Granta, которая в дальнейшем будет создана на одной платформе с моделью французского автопроизводителя.