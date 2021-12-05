Представлены первые изображения флагманского кроссовера Genesis GV90

Genesis как отдельный бренд на рынке существует всего 6 лет, за это время он выпустил три седана и три кроссовера, один и них полностью электрический.

Сейчас компания разрабатывает флагманский электрокроссовер GV90. Пока не известно, как он будет выглядеть, но дизайнеры портала «Колеса.ru» показали нам возможную внешность флагманской модели.

Genesis GV90 был продемонстрирован на рендерных изображениях. При их создании специалисты отталкивались от стиля применяемого автопроизводителем в современных моделях.

Известно, что в основе Genesis GV90 ляжет платформа E-GMP, которая уже используется в электрических авто GV60, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5.

Презентация большого электрокара состоится в 2023 году. Сейчас модель тестируется на закрытых территориях, но даже при таких тестах модель скрывают под камуфляжной тканью.