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Доля новых электромобилей на рынке Норвегии достигла показателя 73,8 % в ноябре 2021 года

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Стимулирование со стороны государства и желание людей сохранить экологию своей страны позволили достичь высоких продаж электрокаров в короткие сроки.

В Норвегии жители практически перестали приобретать новые автомобили с ДВС. В ноябре доля продаж авто с двигателем внутреннего сгорания упала до 5,1%. Остальные проданные 94,9% авто были электрическими и гибридными, причем доля первых за месяц составила 77,8%.

Если рассматривать структуры рынка в штучных продажах, то в Норвегии в ноябре дилерские центры реализовали 772 машин с ДВС, 11 274 ед. электрокаров и 3288 гибридных авто

Самыми популярными моделями в Норвегии в ноябре стали: Tesla Model Y, Tesla Model 3, Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron и Nissan Leaf.

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