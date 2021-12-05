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Эколог Сухонин: недолговечность аккумуляторов стала главной проблемой современных электромобилей

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Самым слабым местом всех электрокаров является аккумулятор, у которого ограничен ресурс, к тому же они не способны обеспечить высокую автономность и стоят очень дорого.
По словам эколога Павла Сухонина, современны аккумуляторы выдерживают всего 8-15 тысяч циклов зарядки, после их приходится менять, а это очень дорого.

Именно аккумулятор сейчас считается самой главной проблемой электромобилей.

Недавно в России приняли новую транспортную стратегию до 2030 года. В ее рамках власти должны принять решения, позволяющие снизить объём вредных выбросов в атмосферу.

Снижение вредных выбросов позволит в крупных городах улучшить качество жизни людей.

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