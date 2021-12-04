В Интернете опубликовали снимок цифровой панели и мультимедиа обновлённой LADA Vesta

В одном из дилерских центров Волжского автозавода представителям портала «Лада.Онлайн» подтвердили информацию про цифровую панель и увеличенный экран мультимедийной системы в обновленной Vesta.

Как пишет портал «Лада.Онлайн», в Lada Vesta (FL) в топовых комплектациях появится 10-дюймовая цифровая панель приборов и увеличенный вертикальный планшет мультимедийной системы. Его размеры не сообщаются, но сейчас в семействе устанавливают 8-дюймовый экран мультимедийной системы.

Напомним, в Lada Vesta (FL) будет изменена радиаторная решетка, головная оптика и передний бампер с противотуманными фарами.

Под капотом Lada Vesta (FL) будут устанавливать 1,5-литровый 106-сильный бензиновый мотор, аналогичного объёма ДВС от компании Renault с отдачей 113 л.с. и предполагается что еще появится 1,8-литровый двигатель со 136-сильной отдачей.