Опубликован ТОП-5 популярных кроссоверов с проблемными моторами на рынке РФ

Речь идет о кроссоверах и внедорожниках, представленных на вторичном рынке.

Список кроссоверов, которые пользуются высоким спросом на вторичном рынке, при этом имеют проблемные силовые установки, подготовил журнал «За Рулем».

Эксперты на первое место определили Peugeot 3008, оснащенный мотором EP6. Этот двигатель разрабатывали совместно с BMW, и все его модификации отличаются масложором, протечками масла и антифриза, а также другими проблемами.

Исключением являются двигатели, выпущенные после 2015 года. Следующим в списке оказался кроссовер Volkswagen Tiguan и его 1,4-литровый двигатель TSI. Ненадежным назван и двигатель 2.0 серии N47, установленный в BMW X3.

В Opel Mokka также не отличается надежностью силовой установки. Речь идет о двигателе Chevrolet A14NET 1.4 мощностью 140 л.с., который выпускали с 2009 года.

На последнем месте ТОП-5 оказался кроссовер Renault Duster с турбированным дизельным агрегатом 1.5 (К9К). Все эти моторы при безупречном обслуживании и регулярном ремонте смогут проехать до 300 тыс. км.