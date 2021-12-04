Таинственный прототип нового автомобиля LADA или Renault попал на камеру в Тольятти

Фото таинственного прототипа опубликовали на портале «Автоброкер Клуб», снимками поделился читатель портала и как он заявляет они были сделаны возле Научно-технического центра АвтоВАЗа в Тольятти.

Прототип перевозили по городским дорогам на автовозе, причем автомобиль был очень хорошо скрыт от посторонних глаз.

Напомним, «АвтоВАЗ» сейчас работает над несколькими моделями, поэтому сложно предположить, что это был за прототип, возможно это модель от компании Renault.

Ранее сообщалось, что в будущем все модели Lada будут созданы на платформе Renault Logan/Sandero, но произойдет это только после 2025 года. В следующем году будет представлено обновленное семейство Lada Vesta, на конвейерную линию будущие новинку попадут в марте 2022 года.