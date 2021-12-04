На заводе АВТОВАЗа выпускают автомобили LADA Vesta только в базовых комплектациях

Несмотря на большой дефицит комплектующих предприятие в Ижевске, где выпускают LADA Vesta, еще ни разу не останавливалось.

Но несмотря на это сейчас завод «LADA Ижевск» выпускает модели Vesta только в базовой комплектации или с минимальным дополнительным оснащением.

Об этом сообщает инсайдерский паблик Avtograd News.

Эта информация еще косвенно подтверждается закрытием приема заказов на кросс-седан Vesta Cross и кросс-универсал Vesta SW Cross, а также LADA Vesta с топовой мультимедийной системой Enjoy Pro.

Стоит отметит, что на основной линии отечественного автопроизводителя (в Тольятти) проблем с дефицитом комплектующих еще больше. Так, LADA Granta в ноябре выпускалась 8 рабочих дней вместо запланированных 20-ти.